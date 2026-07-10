В Новосибирском зоопарке сразу семь детёнышей родилось у перевязок

Этот выводок — не единственный в этом сезоне. Всего в зоопарке потомство принесли сразу пять самок перевязок, что является рекордным показателем для учреждения. Несмотря на то, что детеныши из разных семейств внешне очень похожи, у каждого уже можно различить индивидуальные особенности: свой окрас, характер и привычки. Одни общительны, другие же предпочитают отсиживаться в уютном домике, поближе к родителям.