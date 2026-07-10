В Новосибирском зоопарке сразу семь детёнышей родилось у перевязок

Сейчас малыши уже начали проявлять свои характеры. Самцы контактны, спокойны и охотно идут на взаимодействие. А вот самки оказались более темпераментными и любят бороться за территорию и внимание.
Этот выводок — не единственный в этом сезоне. Всего в зоопарке потомство принесли сразу пять самок перевязок, что является рекордным показателем для учреждения. Несмотря на то, что детеныши из разных семейств внешне очень похожи, у каждого уже можно различить индивидуальные особенности: свой окрас, характер и привычки. Одни общительны, другие же предпочитают отсиживаться в уютном домике, поближе к родителям.
Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирском зоопарке птенец редкого бородача впервые вышел из гнезда и начал самостоятельно передвигаться по вольеру.