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В Новосибирском зоопарке сразу семь детёнышей родилось у перевязок

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 7 апреля у перевязок на свет появились семь малышей. Такой крупный помёт у этих небольших полосатых хищников из семейства куньих стал самым большим за последний год. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Источник: Сиб.фм

Сейчас малыши уже начали проявлять свои характеры. Самцы контактны, спокойны и охотно идут на взаимодействие. А вот самки оказались более темпераментными и любят бороться за территорию и внимание.

Этот выводок — не единственный в этом сезоне. Всего в зоопарке потомство принесли сразу пять самок перевязок, что является рекордным показателем для учреждения. Несмотря на то, что детеныши из разных семейств внешне очень похожи, у каждого уже можно различить индивидуальные особенности: свой окрас, характер и привычки. Одни общительны, другие же предпочитают отсиживаться в уютном домике, поближе к родителям.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирском зоопарке птенец редкого бородача впервые вышел из гнезда и начал самостоятельно передвигаться по вольеру.