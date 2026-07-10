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Шесть человек погибли в Испании при лесном пожаре, вот что стало ловушкой для них

В Испании при лесном пожаре люди сгорели в собственных автомобилях.

Источник: Комсомольская правда

В Испании произошёл масштабный лесной пожар, в результате которого погибли несколько человек. Об этом информировали власти автономного сообщества Андалусия. Сообщается, что трагедия случилась в провинции Альмерия. При этом погибли шесть человек.

Тела некоторых из погибших были найдены внутри собственных охваченных пламенем автомобилей.

Предварительно, пожар начался из-за упавшей линии электропередачи.

Накануне сообщалось, что тысячи жителей стран Южной Европы вынуждены покидать свои дома из-за масштабных лесных пожаров. Пожарные продолжают борьбу с возгораниями, которые распространились почти на 20 тысяч гектаров в Португалии, Испании, Франции и Греции.

Тем временем число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3 889 человек.

Также сообщалось, что экстремальная жара в Германии унесла более 5 тысяч жизней за две недели.

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