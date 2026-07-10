Ртуть нашли в масляной рыбе из Вьетнама

Во Владивостоке специалисты 6 июля нашли токсичные элементы в импортном грузе. Экспертиза подтвердила превышение содержания ртути в двух партиях масляной рыбы, которые привезли из Вьетнама. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Общий вес товара составил 27,5 тонны. Государственный инспектор взял пробы во Владивостокском морском рыбном порту. Лабораторные испытания показали, что в каждой привезенной партии уровень ртути превышает допустимые нормы.
«Информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему. Результаты исследований доведены до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора», — рассказали в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».
Стоит отметить, что с начала года в лабораториях находили ртуть в импортной рыбной продукции уже восемь раз, а общий вес таких партий превысил 120 тонн.