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Ртуть нашли в масляной рыбе из Вьетнама

Более 27 тонн импортной продукции забраковали в порту.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке специалисты 6 июля нашли токсичные элементы в импортном грузе. Экспертиза подтвердила превышение содержания ртути в двух партиях масляной рыбы, которые привезли из Вьетнама. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Общий вес товара составил 27,5 тонны. Государственный инспектор взял пробы во Владивостокском морском рыбном порту. Лабораторные испытания показали, что в каждой привезенной партии уровень ртути превышает допустимые нормы.

«Информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему. Результаты исследований доведены до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора», — рассказали в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».

Стоит отметить, что с начала года в лабораториях находили ртуть в импортной рыбной продукции уже восемь раз, а общий вес таких партий превысил 120 тонн.