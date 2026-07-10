СМИ: Зарубежный роуминг в России перестал обходить блокировки

Владельцы SIM-карт зарубежных операторов больше не могут использовать роуминг для доступа к сайтам и сервисам, заблокированным в России. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили «Известиям» пользователи таких карт.
Ранее при подключении через международный роуминг трафик проходил через инфраструктуру иностранных операторов, что позволяло обходить российские ограничения. Теперь этот способ перестал работать, подтвердили источники, близкие к телеком-компаниям.
В Минцифры пояснили, что к трафику абонентов иностранных операторов, подключающихся к российским сетям в роуминге, применяется тот же режим фильтрации, что и для российских пользователей. Речь не идет о полном ограничении доступа — блокируются только ресурсы, доступ к которым ограничен по закону. Остальные сайты продолжают работать. В ведомстве отметили, что подход направлен на безопасность цифрового пространства, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России ради борьбы с мошенничеством могут ограничить оборот M2M-сим-карт (для передачи данных между устройствами) и eSIM (сим-карт без физического носителя).
Все мобильные устройства при ввозе в Россию теперь будут получать уникальный 15-значный номер (IMEI), с помощью которого можно будет идентифицировать гаджет. Соответствующий закон, который устанавливает основы работы базы идентификационных номеров, одобрил Совет Федерации. Он вошел во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Зачем нужно регистрировать телефоны и что будет, если этого не сделать, разбиралась «Вечерняя Москва».