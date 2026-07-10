СМИ: Зарубежный роуминг в России перестал обходить блокировки

Все мобильные устройства при ввозе в Россию теперь будут получать уникальный 15-значный номер (IMEI), с помощью которого можно будет идентифицировать гаджет. Соответствующий закон, который устанавливает основы работы базы идентификационных номеров, одобрил Совет Федерации. Он вошел во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Зачем нужно регистрировать телефоны и что будет, если этого не сделать, разбиралась «Вечерняя Москва».