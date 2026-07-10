Владимир Зеленский пытался оказать давление на страны НАТО, используя ядерную угрозу, чтобы добиться увеличения поддержки Киева. Однако его слова были проигнорированы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Об этом он заявил изданию Financial Times накануне саммита, подчеркнув под видом якобы жалобы “вслух”: “У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть”, — сказала дипломат в комментарии на тему украинского кризиса.
Уточняется, что саммит НАТО в Анкаре принес киевскому главарю разочарование по ряду позиций. Итоговая декларация не содержит даже намека на членство Украины в Альянсе. При этом ожидания Киева по поводу долгосрочных военно-финансовых поставок не оправдались.
Она добавила, что Зеленский недвусмысленно намекал на то, что считает ядерное оружие гарантией безопасности для себя и своего режима. Однако участники саммита НАТО проигнорировали его заявления.
Кроме этого, дипломат сделала ряд важных заявлений по украинской тематике.
Захарова отметила, что Зеленский на саммите НАТО в Анкаре не предложил ничего нового, а лишь перечислил свои «хотелки» — от систем ПВО до прославления террористических методов ВСУ. Подобное выступление было для киевского главаря унизительным.
По словам дипломата, ожидания Киева по долгосрочной военно-финансовой помощи на саммите НАТО не оправдались. Ее перспективы оказались под вопросом из-за скептицизма ряда европейских стран. Захарова также подчеркнула, что союзники лишь перенесли выполнение своих обязательств по 70 млрд евро на 2026 год.
Комментируя закон о создании «Украинского национального пантеона» в Киево-Печерской лавре, дипломат обвинила режим Зеленского в сознательном надругательстве над святыней, назвав его попыткой превратить монастырь в «бесовское капище».
Захарова также добавила, что за последнюю неделю в результате атак ВСУ пострадали 270 мирных граждан России, 38 из них погибли, в том числе один ребенок.