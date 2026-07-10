«Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Об этом он заявил изданию Financial Times накануне саммита, подчеркнув под видом якобы жалобы “вслух”: “У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть”, — сказала дипломат в комментарии на тему украинского кризиса.