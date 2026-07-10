Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали атаковать новосибирцев «подарками» в дни рождения

Мошенники обещают «подарки» и «бонусы» в день рождения.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники вновь активизировали фишинговые рассылки, приуроченные к дням рождения россиян, сообщила «Газета.Ru».

Злоумышленники отправляют поздравления от имени банков, магазинов или операторов с предложением подарка, бонуса или удвоения платежа. Перейдя по ссылке на поддельный сайт, человек вводит данные карты для активации бонуса — деньги списываются, а обещанный подарок не приходит.

Схема рассчитана на доверие и праздничное настроение: именинник ждёт внимания и может не заметить подвох. Отличить фейк трудно — используются настоящие логотипы и дизайн. Эксперты советуют проверять адрес отправителя (знакомое имя в поле «от кого» может скрывать несоответствующий полный адрес), насторожиться при просьбе срочно перейти по ссылке и ввести данные. Бонусы всегда отображаются в личном кабинете и не требуют перехода на сторонние сайты.