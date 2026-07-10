Мошенники начали атаковать новосибирцев «подарками» в дни рождения

Мошенники вновь активизировали фишинговые рассылки, приуроченные к дням рождения россиян, сообщила «Газета.Ru».
Злоумышленники отправляют поздравления от имени банков, магазинов или операторов с предложением подарка, бонуса или удвоения платежа. Перейдя по ссылке на поддельный сайт, человек вводит данные карты для активации бонуса — деньги списываются, а обещанный подарок не приходит.
Схема рассчитана на доверие и праздничное настроение: именинник ждёт внимания и может не заметить подвох. Отличить фейк трудно — используются настоящие логотипы и дизайн. Эксперты советуют проверять адрес отправителя (знакомое имя в поле «от кого» может скрывать несоответствующий полный адрес), насторожиться при просьбе срочно перейти по ссылке и ввести данные. Бонусы всегда отображаются в личном кабинете и не требуют перехода на сторонние сайты.