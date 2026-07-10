Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы Астана — Омск — Астана временно приостановлены

Авиакомпания VIETJET QAZAQSTAN приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Астана — Омск — Астана с 9 по 20 июля 2026 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы авиакомпании, это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе Омска и невозможностью гарантировать стабильное выполнение расписания. Пассажирам отмененных рейсов предложили два варианта:

полный возврат стоимости билетов без удержаний, включая трансферные участки перевозки; альтернативный маршрут через Петропавловск, который станет доступен с 14 июля.

По второму варианту пассажиры смогут долететь из Астаны до Петропавловска, а затем продолжить путь до Омска на автобусе, организованном авиакомпанией.

С 1 июля 2026 года Япония повысила международный туристический налог на выезд из страны.