Самолёты Ил-96 совершат тестовые полёты в Хабаровском крае

В Международный аэропорт Хабаровска прибыли самолеты Ил-96−400М и Ил-96−300, которые совершат над территорией края несколько тестовых полетов. Специалисты оценят работу нового бортового оборудования и модернизированных систем, установленных на судах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Планируется, что самолеты пробудут в Хабаровске до конца месяца. Однако, как отметили в «Ростехе», многое зависит от хода летных испытаний.
— Хабаровск — удобная и технически подготовленная площадка для испытаний: аэропорт рассчитан на прием широкофюзеляжных лайнеров, здесь имеется все необходимое для проведения летных испытаний. Важный плюс региона — его география: большие пространства и труднодоступные районы дают возможность проверить бортовое оборудование и новые системы именно в тех условиях, для которых они создавались, — сообщили в пресс-службе компании.
Ил-96−400М стал модернизированной версией своего предшественника Ил-96−300. Отечественный широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет совершил первый полет в 2023 году.
— Ил-96−400М отличается от Ил-96−300 удлиненным на 9,35 м фюзеляжем — это основное конструктивное и визуально заметное изменение. Самолет оснащен более мощными двигателями ПС-90А1 (взамен ПС-90А), а также модернизированным пилотажно навигационным и радиосвязным оборудованием. Пассажировместимость Ил-96−400М достигает 370 человек в одноклассной компоновке, тогда как Ил-96−300 рассчитан на перевозку до 300 пассажиров. Транспортные возможности нового лайнера существенно расширены при сохранении высоких стандартов надежности и безопасности, — объяснили в «Ростехе».
Помимо этого модернизированный Ил-96 оснащен навигационной системой российского производства с соблюдением всех необходимых стандартов, позволяющей судну совершать полеты в Европейской общей авиационной зоне, а также над безориентирной местностью.
Напомним, что глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял: отечественный Ил-96 способен совершать беспосадочные полеты между Москвой и Хабаровском. Судно способно заменить дальнемагистральные Боинги и Аэрбасы на ключевых дальневосточных направлениях.