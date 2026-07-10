Самолёты Ил-96 совершат тестовые полёты в Хабаровском крае

— Ил-96−400М отличается от Ил-96−300 удлиненным на 9,35 м фюзеляжем — это основное конструктивное и визуально заметное изменение. Самолет оснащен более мощными двигателями ПС-90А1 (взамен ПС-90А), а также модернизированным пилотажно навигационным и радиосвязным оборудованием. Пассажировместимость Ил-96−400М достигает 370 человек в одноклассной компоновке, тогда как Ил-96−300 рассчитан на перевозку до 300 пассажиров. Транспортные возможности нового лайнера существенно расширены при сохранении высоких стандартов надежности и безопасности, — объяснили в «Ростехе».