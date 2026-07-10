Вернется ли имя на стену? Во Владивостоке демонтировали табличку памяти репрессированной жены Арсеньева

В 1937 году её арестовали. Следствие обвинило Маргариту Арсеньеву в «антисоветской деятельности» и участии в «право-троцкистской организации». Более года она находилась под следствием. 21 августа 1938 года её приговорили к высшей мере наказания и в тот же день расстреляли. Ей было 46 лет. В 1958 году Маргариту Арсеньеву посмертно реабилитировали — «за отсутствием состава преступления».