Вернется ли имя на стену? Во Владивостоке демонтировали табличку памяти репрессированной жены Арсеньева

Со стены Дома путешественника Владимира Арсеньева (ул. Арсеньева, 7Б) во Владивостоке исчезла памятная табличка «Последнего адреса», установленная в честь Маргариты Николаевны Арсеньевой — жены известного исследователя Дальнего Востока, которую расстреляли в годы политических репрессий. Знак, рассказывающий о судьбе человека, чей последний прижизненный адрес был связан с этим домом, стал первым памятным знаком общественной инициативы «Последний адрес» во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Табличку установили осенью 2023 года — при поддержке Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Тогда представители учреждения называли её появление важным шагом для сохранения памяти о Маргарите Арсеньевой, чья судьба долго оставалась в тени биографии её знаменитого мужа.
Однако спустя почти три года памятный знак был демонтирован. В учреждении сообщили, что причиной стало отсутствие необходимых согласований с органом, отвечающим за сохранение объектов культурного наследия.
«Установка указанной таблички не была согласована с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края. Согласно предписанию, она была демонтирована и сейчас находится на хранении в музее», — сообщили в музее.
При этом представители музея отметили, что возвращение таблички возможно после прохождения необходимых процедур.
«Если все инстанции согласуют, то полагаю, что да», — ответили в музее на вопрос о возможном возвращении знака на фасад здания.
Первый «Последний адрес» Владивостока.
Памятный знак появился на фасаде Дома путешественника В. К. Арсеньева 30 октября 2023 года — в День памяти жертв политических репрессий.
Место для установки было выбрано не случайно. Дом по адресу улица Арсеньева, 7 стал последним прижизненным адресом Маргариты Николаевны Арсеньевой (Соловьёвой). Именно отсюда в июле 1937 года её забрали сотрудники органов государственной безопасности.
Табличка содержала краткую информацию о женщине: имя, год рождения, профессию, дату ареста, дату расстрела и сведения о последующей реабилитации.
Установка знака стала первым случаем появления «Последнего адреса» во Владивостоке — проекта, который посвящен памяти людей, ставших жертвами политических репрессий в советский период.
Во время открытия представители музея отмечали, что история Маргариты Арсеньевой заслуживает отдельного внимания.
Несмотря на известность Владимира Арсеньева, судьба его супруги на протяжении долгого времени оставалась малоизвестной широкой публике, хотя она была не только женой путешественника, но и его помощницей. После смерти Владимира Арсеньева в 1930 году женщина продолжала жить в доме на улице Арсеньева.
В 1937 году её арестовали. Следствие обвинило Маргариту Арсеньеву в «антисоветской деятельности» и участии в «право-троцкистской организации». Более года она находилась под следствием. 21 августа 1938 года её приговорили к высшей мере наказания и в тот же день расстреляли. Ей было 46 лет. В 1958 году Маргариту Арсеньеву посмертно реабилитировали — «за отсутствием состава преступления».
Отметим, что история с табличкой — еще один яркий эпизод новой политики Музея Арсеньева после смены руководства. В апреле 2026 года Министерство культуры Приморского края прекратило сотрудничество с Виктором Шалаем, который возглавлял музей с 2011 года. В мае директором стала Анна Синявина, ранее занимавшаяся вопросами развития музейных учреждений в системе Минкультуры.
После смены руководства в музее началась перестройка части рабочих процессов и выставочного пространства. В частности, было принято решение освободить помещение вспомогательной научной библиотеки в Музее города на улице Петра Великого, 6 под новый выставочный проект. Библиотека, которая долгие годы использовалась как научная база для сотрудников музея, исследователей и краеведов, содержала не только специализированную литературу, но и издания, связанные с историей региона и именем Владимира Арсеньева. Ценные экземпляры перенесли в фонд редкой книги, расположенный в главном корпусе. Остальное путем сарафанного радио было роздано в руки экскурсоводов, историков и сочувствующих истории Дальнего Востока граждан, а напоследок было объявлено о передаче книг в исправительные учреждения.
Пока новая политика обозначена избавлением от прошлого и вычеркиванием ненужного — в глазах нового руководства. Библиотека, выставка писем Элеоноры Прей, табличка «последнего адреса» жены Арсеньева. Интересно посмотреть, что все-таки появится на образовавшихся пустотах и что музей готов предложить взамен.