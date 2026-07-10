Toyota съехала в кювет и врезалась в дерево в Солнечном округе — пострадали трое

В ночь на 10 июля на 8-м километре дороги к поселку Горному водитель 2007 года рождения на Toyota Hilux, двигаясь в сторону Солнечного, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и его пассажиры — двое подростков. Все они получили травмы разной степени тяжести. Ремни безопасности пристегнуты не были. Водитель авто не имеет прав, он направлен на медосвидетельствование. Материалы в отношении родителей несовершеннолетних переданы в ПДН. Обстоятельства устанавливаются.