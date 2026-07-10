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Дмитрий Демешин: «Более 315 тысяч жителей Хабаровского края уже прошли диспансеризацию в этом году»

Губернатор напомнил о бесплатных медосмотрах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Источник: Комсомольская правда

Более 600 тысяч жителей Хабаровского края могут бесплатно проверить здоровье. В регионе активно развивают программы профилактических медицинских осмотров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, за этот год диспансеризацию уже прошли более 315 тысяч человек. Из них почти 85 тысяч также проверили репродуктивное здоровье — это направление включили в общую программу по поручению Президента РФ Владимира Путина. Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию раз в три года жителям от 18 до 39 лет и ежегодно — тем, кому 40 лет и больше.

— Избежать тяжёлых последствий заболевания можно, когда его выявили и начинают лечить на ранних стадиях. Поэтому развиваем программы бесплатных углублённых медицинских осмотров, — написал губернатор.

Пройти обследование можно в Центрах здоровья. В крае их четыре — два в Хабаровске и два в Комсомольске-на-Амуре. Центр в Комсомольской больнице имени Шевчук в этом году оснащают современным оборудованием — 13 единиц техники уже поставили, ожидают ещё три. Для жителей сёл и отдалённых населённых пунктов направляют мобильные медицинские бригады, а в труднодоступные районы ежегодно запускают теплоход «Здоровье».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru