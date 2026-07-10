Дмитрий Демешин: «Более 315 тысяч жителей Хабаровского края уже прошли диспансеризацию в этом году»

Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, за этот год диспансеризацию уже прошли более 315 тысяч человек. Из них почти 85 тысяч также проверили репродуктивное здоровье — это направление включили в общую программу по поручению Президента РФ Владимира Путина. Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию раз в три года жителям от 18 до 39 лет и ежегодно — тем, кому 40 лет и больше.