Минпросвещения: Школьников ждут 29 дней каникул и 170 учебных дней в новом году

Школьников в новом учебном году ждут 29 дней каникул, а учиться придется 170 дней, следует из рекомендаций Минпросвещения.
В 2026−27 учебном году продолжительность обучения для учащихся 2−11 классов составит 170 дней, для первоклассников с учетом дополнительных каникул — 165 дней. Общее количество каникулярных дней в течение года для 2−11 классов составит 29 дней, с учетом летних — 126 дней. Для первоклассников с дополнительными каникулами — 36 дней.
Министр просвещения Сергей Кравцов ранее отмечал, что осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней для полноценного восстановления детей. Рекомендации ведомства носят рекомендательный характер, окончательное расписание устанавливают школы, передает ТАСС.
Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул на следующий учебный год. Среди прочих предусмотрены дополнительные каникулы для первоклассников, которые рекомендуется провести зимой. Когда наступят добавочные дни каникул для учеников первых классов, для чего это нужно и почему рекомендация затронула не всю начальную школу — в материале «Вечерней Москвы».