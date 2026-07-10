Минпросвещения: Школьников ждут 29 дней каникул и 170 учебных дней в новом году

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул на следующий учебный год. Среди прочих предусмотрены дополнительные каникулы для первоклассников, которые рекомендуется провести зимой. Когда наступят добавочные дни каникул для учеников первых классов, для чего это нужно и почему рекомендация затронула не всю начальную школу — в материале «Вечерней Москвы».