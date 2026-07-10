Мбаппе объяснил, почему не смог реализовать пенальти в матче с марокканцами

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Неразбериха перед пробитием пенальти сбила концентрацию нападающему сборной Франции по футболу Килиану Мбаппе, из-за чего он не смог забить. Комментарий игрока приводит портал Footmercato.
В первом тайме четвертьфинального матча чемпионата мира с марокканцами (2:0) Мбаппе не реализовал пенальти. После он забил гол и сделал результативную передачу.
«Ситуация была непростой, — рассказал форвард. — Арбитр сначала дал пенальти, я начал готовиться к удару, затем он сказал, что будет просмотр эпизода. Это сбило мне концентрацию, так как раньше я с подобным никогда не сталкивался».
Мбаппе делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с Лионелем Месси, в активе обоих игроков по восемь мячей.