Деньги останутся в Хабаровском крае: местный бизнес заменит привозные бумажные стаканчики своими

Индивидуальный предприниматель Михаил Радик модернизирует производство эко-упаковки. На закупку оборудования для выпуска двухслойных стаканчиков он получил льготный заем в региональном Фонде развития промышленности — 6,5 млн рублей по ставке 5% годовых. Предприятие нарастит объемы производства стаканчиков для горячих напитков и закроет потребность в пластиковых крышках и брендировании. Проект решает задачу региональной программы поддержки — формирует полную цепочку производства внутри края. Средства, которые раньше уходили подрядчикам в другие регионы, останутся в местной экономике. Фонд профинансировал закупку трех узлов производственной линии: станка для формовки двухслойных стаканчиков, аппарата для литья крышек и машины для нанесения брендированной атрибутики. Ранее предприниматель заказывал нанесение логотипов у сторонних подрядчиков, что увеличивало сроки и стоимость. За счет автоматизации компания сможет нарастить присутствие на рынке и снизить закупочные цены. За прошлый год предприятие изготовило более 2 млн стаканчиков, из которых 410 тыс. — по индивидуальным макетам для локальных кофеен. Для производства потребовалось более 25 тонн картона.