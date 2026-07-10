С 10 июля в Новосибирске изменится схема движения трамваев № 15 и № 18

С 19:00 10 июля до 12 июля в Новосибирске будет временно изменена схема движения трамваев из-за ремонта теплосети на улице Космической. Как сообщили в администрации города, работы выполнит ООО «НТСК», и в связи с этим будет закрыто трамвайное движение по улице Блюхера.
Трамвай № 15 будет начинать движение в обратном и прямом направлениях от площади Карла Маркса, а затем следовать по привычному маршруту до конечной остановки «Бугринская роща».
Трамвай № 18 начнёт движение в прямом и обратном направлениях от площади Карла Маркса и продолжит путь по текущей схеме до конечной остановки «Советское шоссе».
Также на этот период полностью прекратится движение трамвая № 8 по маршруту «Микрорайон “Чистая Слобода” — Ул. Титова».
Для обеспечения комфортного передвижения пассажиров диспетчерское руководство и контроль за работой маршрутов будут организованы с учётом обновлённого расписания.
Ранее мы рассказывали, что новосибирским предприятиям советуют перевести сотрудников на удалёнку из-за кризиса с топливом.
Татьяна Картавых