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С 10 июля в Новосибирске изменится схема движения трамваев № 15 и № 18

В Новосибирске на два дня изменится схема движения некоторых трамваев, а один из маршрутов будет закрыт.

Источник: НДН.ИНФО

С 19:00 10 июля до 12 июля в Новосибирске будет временно изменена схема движения трамваев из-за ремонта теплосети на улице Космической. Как сообщили в администрации города, работы выполнит ООО «НТСК», и в связи с этим будет закрыто трамвайное движение по улице Блюхера.

Трамвай № 15 будет начинать движение в обратном и прямом направлениях от площади Карла Маркса, а затем следовать по привычному маршруту до конечной остановки «Бугринская роща».

Трамвай № 18 начнёт движение в прямом и обратном направлениях от площади Карла Маркса и продолжит путь по текущей схеме до конечной остановки «Советское шоссе».

Также на этот период полностью прекратится движение трамвая № 8 по маршруту «Микрорайон “Чистая Слобода” — Ул. Титова».

Для обеспечения комфортного передвижения пассажиров диспетчерское руководство и контроль за работой маршрутов будут организованы с учётом обновлённого расписания.

Татьяна Картавых