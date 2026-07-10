С 10 июля в Новосибирске изменится схема движения трамваев № 15 и № 18

С 19:00 10 июля до 12 июля в Новосибирске будет временно изменена схема движения трамваев из-за ремонта теплосети на улице Космической. Как сообщили в администрации города, работы выполнит ООО «НТСК», и в связи с этим будет закрыто трамвайное движение по улице Блюхера.