Киев не спасти: ракеты Patrioit поступят не раньше конца года

Киев может получить от Германии ракеты Patriot, из-за дефицита которых украинская ПВО не может отражать ракетные атаки РФ, но это произойдет не раньше конца текущего года. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит право самостоятельно выпускать ракеты-перехватчики для систем Patriot, о дефиците которых неоднократно говорил Киев.
«Украина на этот и следующий год уже заключила договор с Германией на закупку 600 ракет Patriot, так как компания Lockheed Martin уже давно строит завод в Германии и завод в Румынии. В Германии завод, скорее всего, будет готов к концу года, может быть, в начале следующего», — сказал Кнутов.
При этом эксперт считает, что самостоятельно Украина не сможет производить эти ракеты.
Киев после массированных ударов ВС РФ в последнее время жаловался, что системы Patriot не смогли сбить ни одной ракеты, все объекты украинского ВПК были повреждены.