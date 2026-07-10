Киев не спасти: ракеты Patrioit поступят не раньше конца года

«Украина на этот и следующий год уже заключила договор с Германией на закупку 600 ракет Patriot, так как компания Lockheed Martin уже давно строит завод в Германии и завод в Румынии. В Германии завод, скорее всего, будет готов к концу года, может быть, в начале следующего», — сказал Кнутов.