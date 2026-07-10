Нарколог оценил шансы выжить после смеси алкоголя и антидепрессантов

Поклонники турецких сериалов шокированы смертью 35-летней актрисы Эдже Иртем, наиболее известной по роли Ишыль в сериале «Сорбет из клюквы». Как сообщают СМИ, экспертиза установила, что знаменитость умерла от отравления алкоголем. В организме актрисы обнаружили 395 миллиграммов алкоголя на децилитр (мг/дл) крови.
«Показатель 395 миллиграммов алкоголя на децилитр (мг/дл) крови — это 395 промилле. Для человека, не страдающего тяжелым хроническим алкоголизмом, и с высокой устойчивостью, так называемой толерантностью, это запредельная, потенциально смертельная цифра», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru нарколог, психиатр Сергей Золотилов.
Он подчеркнул, что за показателем 395 промилле стоит глубокое угнетение центральной нервной системы — алкогольная кома.
«Мозг буквально отключает все жизненно важные функции, дыхание становится крайне редким, поверхностным, падает артериальное давление, наступает гипотермия, тотальное похолодание, и в этой зоне смерть чаще всего происходит от остановки дыхательного центра», — отметил нарколог.
По словам Золотилова, у актрисы был минимальный шанс выжить.
«При таких показателях шанс был только при экстренной госпитализации в реанимацию. Если бы ее обнаружили до того, как произошла остановка дыхания и сердца, тогда бы что-либо можно было сделать в условиях стационара. При таком уровне этанола проводится манипуляций, которые позволяют сохранить жизнь, но критически важно время. Судя по всему, смерть наступила во сне, то есть произошло постепенное угнетение дыхания, а затем и остановилось сердце. Это тихий, но абсолютно реальный механизм гибели, что часто встречается при тяжелом алкогольном отравлении. К сожалению, в данном случае чуда не произошло. Нужно помнить, что если вы видите, что человек после обильного употребления спиртного потерял сознание, не пытайтесь его разбудить или, наоборот, дать проспаться. Необходимо вызывать немедленно скорую наркологическую помощь, и тогда шанс спасти жизнь будет реален».
Звезда турецких сериалов Эдже Иртем умерла на следующий день после своего 35-летия. 14 июня актрисе исполнилось 35 лет. По словам матери звезды, Иртем была в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, перед сном она выпила антидепрессанты, прописанные ей врачом, и легла спать. Утром актриса не проснулась.