Нарколог оценил шансы выжить после смеси алкоголя и антидепрессантов

«При таких показателях шанс был только при экстренной госпитализации в реанимацию. Если бы ее обнаружили до того, как произошла остановка дыхания и сердца, тогда бы что-либо можно было сделать в условиях стационара. При таком уровне этанола проводится манипуляций, которые позволяют сохранить жизнь, но критически важно время. Судя по всему, смерть наступила во сне, то есть произошло постепенное угнетение дыхания, а затем и остановилось сердце. Это тихий, но абсолютно реальный механизм гибели, что часто встречается при тяжелом алкогольном отравлении. К сожалению, в данном случае чуда не произошло. Нужно помнить, что если вы видите, что человек после обильного употребления спиртного потерял сознание, не пытайтесь его разбудить или, наоборот, дать проспаться. Необходимо вызывать немедленно скорую наркологическую помощь, и тогда шанс спасти жизнь будет реален».