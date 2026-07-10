10 июля: какой сегодня церковный праздник

10 июля 2026 года, пятница, посвящено памяти святых, которые прославились либо безграничным милосердием к ближним, либо твердостью в защите Церкви. В этот день чтут святого Сампсона Странноприимца — образец бескорыстной помощи, а также празднуют обретение мощей Оптинских старцев. Святые дня 10 июля в церкви вспоминают: Преподобного Сампсона странноприимца (ок. 530). Выдающийся пример христианского милосердия. Унаследовав огромное состояние, этот римский аристократ раздал всё наследство нищим и удалился в Константинополь. Имея глубокие познания в медицине, он бесплатно принимал больных и давал приют путникам в своем доме. Исцелив самого императора Юстиниана, святой отверг все царские дары, взамен попросив построить больницу и приют для нуждающихся. Праведную Иоанну мироносицу (I). Одна из жен-мироносиц, упоминаемых в Евангелии. Была супругой Хузы, управляющего царским двором Ирода. Сопровождала Христа во время его земной жизни. Она входила в число жен-мироносиц, которые пришли к гробу спасителя, чтобы умастить тело его благовониями, и стали свидетельницами явления ангелов, возвестивших о Воскресении Господнем (Лк.8:3; 24:10). Преподобного Серапиона Кожеезерского (1611). Татарский мурза Туртас Гравирович, взятый в плен в 1551 году. Принял крещение в Москве и решил посвятить себя служению Христовой вере. С 1560 года жил отшельником на озере Кожи под началом старца Нифонта, приняв постриг с именем Серапион. Стоял у истоков Кожеезерского монастыря. В 1584 году добился получения первой царской грамоты на землю. Построил две церкви и ввел общежительный устав. В 1608 году по старости оставил игуменство ученику Авраамию. Кроме того, чтут: Преподобного Севира пресвитера (VI). Преподобного Георгия Иверского, Афонского (1065). Преподобного Мартина Туровского (после 1146). Священномучеников Григория, Александра и Владимира пресвитеров (1918). Священномученика Петра пресвитера (1939). Событие дня 10 июля празднуется обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского и преподобных старцев Оптинских Льва, Макария, Илариона, Анатолия Старшего, Варсонофия и Анатолия Младшего (1998). Празднование в честь обретения их мощей было внесено в церковный календарь по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Оптинские старцы — сонм русских подвижников, подвизавшихся в Оптиной пустыни. Наследие Оптинских старцев считается одним из духовных кладезей русского православия.