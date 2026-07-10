Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят поддержать общественный транспорт на фоне ситуации с топливом: вот что предлагают

В ГД призвали субсидировать организации общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме призвали выделить организациям общественного транспорта дополнительные субсидии. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.

«Мы прекрасно понимаем те трудности, с которыми сталкиваются перевозчики. Им действительно нужна государственная поддержка. Здесь необходимо оказывать государственное субсидирование и возмещение расходов», — сказал Григорьев ТАСС на фоне ситуации с топливом.

Депутат указал, что эти средства должны использоваться для сохранения необходимых маршрутов общественного транспорта и доступной стоимости проезда.

Ранее глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство делает все необходимое и возможное, чтобы топливо как можно быстрее поставлялось к потребителям.

Также стало известно, что вице-премьер Новак собрал новое совещание по ситуации с топливом в России 9 июля 2026 года. Подробности здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше