В Госдуме хотят поддержать общественный транспорт на фоне ситуации с топливом: вот что предлагают

В Госдуме призвали выделить организациям общественного транспорта дополнительные субсидии. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.
«Мы прекрасно понимаем те трудности, с которыми сталкиваются перевозчики. Им действительно нужна государственная поддержка. Здесь необходимо оказывать государственное субсидирование и возмещение расходов», — сказал Григорьев ТАСС на фоне ситуации с топливом.
Депутат указал, что эти средства должны использоваться для сохранения необходимых маршрутов общественного транспорта и доступной стоимости проезда.
Ранее глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство делает все необходимое и возможное, чтобы топливо как можно быстрее поставлялось к потребителям.
Также стало известно, что вице-премьер Новак собрал новое совещание по ситуации с топливом в России 9 июля 2026 года. Подробности здесь на KP.RU.