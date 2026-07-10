Операция «Влюбленный вербовщик»: кто и как попадает в сети мошенников ГУР

На фоне громкого разоблачения о вербовке россиянки украинскими спецслужбами через романтические знакомства криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью aif.ru дал рекомендации, как не попасться на уловки врага.
Напомним, ФСБ выявила 25-летнюю москвичку, которую, используя чувство любви, склонили к покушению на высокопоставленного офицера Минобороны РФ. Девушку задержали и заключили под стражу. Она признала вину, против нее возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Кроме того, проводится проверка в рамках статьи о госизмене.
Главный совет эксперта гражданам — кардинально пересмотреть своё отношение к виртуальным знакомствам. Он призвал не строить иллюзий насчёт тех, кого вы никогда не видели в реальной жизни.
«В первую очередь — не знакомиться в интернете с какими-то непонятными, случайными людьми, которые представляются одними, а на самом деле могут быть совершенно другими, — подчеркнул Игнатов. — Я вообще советую игнорировать сомнительные контакты в соцсетях и всегда думать головой: что ты делаешь и к чему это может привести».
Криминалист пояснил, что современная тактика украинских психологов-вербовщиков строится не на денежном предложении, от которого многие отказываются, боясь тюрьмы, а на создании глубокой эмоциональной привязанности. Жертва искренне верит, что встретила свою вторую половинку и выполняет опасные задания ради общей «долгой и счастливой жизни».
«Так напрямую в лоб деньгами сейчас мало кого завербуешь — люди понимают, что за небольшой заработок можно на большой срок уехать в тюрьму или вовсе погибнуть разменной монетой. А тут всё намного проще и удобнее для преступников. Девочка реально думает, что в неё влюбились, что это её вторая половинка на всю жизнь. Но она глубоко заблуждается», — сказал эксперт.
Что же делать, если новый виртуальный знакомый начинает делать странные просьбы, граничащие с противозаконными действиями? По словам Игнатова, алгоритм действий должен быть однозначным.
«Даже если вы считаете, что общаетесь с порядочным, нормальным человеком, но получили от него преступное предложение, вы должны немедленно бежать. Бежать в районное отделение полиции с заявлением, что вас склоняют к противозаконным действиям. Не пытайтесь переиграть его самостоятельно или разобраться сами. Никаких иллюзорных планов строить не надо», — отметил криминалист.
Особый акцент Игнатов сделал на том, что стеснение или страх должны уступить место инстинкту самосохранения. Обратившись к правоохранителям, потенциальная жертва может не только спасти себя, но и помочь в оперативной контригре.
«Дальше уже выполняйте указания оперативных служб. Специалисты будут заинтересованы в оперативной игре, чтобы вычислить настоящих кураторов… Это касается и девчонок, и мальчишек: выполнение чужих преступных указаний приведёт вас только на скамью подсудимых», — резюмировал Игнатов.
Ранее Игнатов рассказал, как украинские спецслужбы находят «романтических» девушек для вербовки и почему эта психологическая схема будет применяться врагом и в дальнейшем.