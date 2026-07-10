Операция «Влюбленный вербовщик»: кто и как попадает в сети мошенников ГУР

«Так напрямую в лоб деньгами сейчас мало кого завербуешь — люди понимают, что за небольшой заработок можно на большой срок уехать в тюрьму или вовсе погибнуть разменной монетой. А тут всё намного проще и удобнее для преступников. Девочка реально думает, что в неё влюбились, что это её вторая половинка на всю жизнь. Но она глубоко заблуждается», — сказал эксперт.