Подготовка к паводку: русла рек расчистили в районе имени Лазо и у Комсомольска-на-Амуре

В преддверии августовских паводков прошли работы по дноуглублению и расчистке русел рек Силинки и Кии. Работы проводились в черте Комсомольска-на-Амуре и села Полетного по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Работы на реках длились два года, в общей сложности было расчищено более 10 км речных русел. «Основная часть работ проводилась зимой. С помощью спецтехники производилась валка, корчевание и срезание деревьев и кустарников, вывоз мусора и древесного хлама. С помощью экскаватора производилось дноуглубление — за два года подняли в общей сложности более 70 тысяч куб. м грунта. Прибрежная территория рек расчищена от мелколесья на площади более 11 га. Также было произведено формирование прибрежных откосов на площади свыше 6 тысяч кв.м», — подчеркнули в министерстве природных ресурсов края. В 2025 году в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в крае расчистили реки Красная речка, Черная речка, Гнилая Падь, Правая Березовая и Полежаевка на территории Хабаровска, реку Бира в черте Лермонтовского сельского поселения. В общей сложности на это направили около 100 млн рублей. В ближайшие два года планируют провести работы по очистке отдельных участков русла реки Хурба.