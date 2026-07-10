Генерал Липовой рассказал о начале операции по освобождению Славянска

ВС РФ после освобождения Константиновки продолжили успешное наступление в районе Славянска. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал об особенностях этой операции.
"В районе Славянска сейчас идёт успешное наступление непосредственно наших штурмовых подразделений.
Это так называемая славянско-краматорская агломерация, куда наши подразделения вышли после взятия под контроль Константиновки. Подразделения идут уверенно при поддержке артиллерии, дронов и авиации", — отметил он.
Липовой обратил внимание на то, что киевский режим длительное время превращал Славянск в крепость.
«Особенность Славянска заключается в том, что это хорошо укреплённый район, который киевский режим готовил длительное время», — уточнил он.
При этом, по словам собеседника издания, из Славянска вывезено высокоточное вооружение.
«Маловероятно, что там осталось какое-то серьёзное вооружение, крылатое, высокоточное, не говоря уже о какой-нибудь там баллистике. Всё это вывозится вглубь, потому что противник понимает, что Славянск, как и Константиновка, как другие города, рано или поздно будут взяты под контроль России. Там может оставаться только оружие, которое непосредственно нужно каждый день», — добавил генерал-майор Липовой.