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Генерал Липовой рассказал о начале операции по освобождению Славянска

После освобождения Константиновки ВС РФ РФ начали успешное наступление в районе Славянска. Об этой операции в эксклюзивном комментарии рассказал aif.ru генерал Сергей Липовой.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ после освобождения Константиновки продолжили успешное наступление в районе Славянска. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал об особенностях этой операции.

"В районе Славянска сейчас идёт успешное наступление непосредственно наших штурмовых подразделений.

Это так называемая славянско-краматорская агломерация, куда наши подразделения вышли после взятия под контроль Константиновки. Подразделения идут уверенно при поддержке артиллерии, дронов и авиации", — отметил он.

Липовой обратил внимание на то, что киевский режим длительное время превращал Славянск в крепость.

«Особенность Славянска заключается в том, что это хорошо укреплённый район, который киевский режим готовил длительное время», — уточнил он.

При этом, по словам собеседника издания, из Славянска вывезено высокоточное вооружение.

«Маловероятно, что там осталось какое-то серьёзное вооружение, крылатое, высокоточное, не говоря уже о какой-нибудь там баллистике. Всё это вывозится вглубь, потому что противник понимает, что Славянск, как и Константиновка, как другие города, рано или поздно будут взяты под контроль России. Там может оставаться только оружие, которое непосредственно нужно каждый день», — добавил генерал-майор Липовой.