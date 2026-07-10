Двойная нагрузка: почему женщины чаще оказываются на грани выгорания

Работая наравне с мужчинами, они по-прежнему берут на себя основную часть домашних обязанностей и заботу о детях.
Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отмечает, что в современных условиях большинству женщин экономически сложно отказаться от работы. При этом, по статистике, они тратят на домашний труд в два, три раза больше времени, чем мужчины. Особенно остро эта проблема проявляется в России, где сохраняются традиционные представления о роли женщины.
Чтобы избежать выгорания, эксперт рекомендует справедливо распределять домашние обязанности, отказаться от стремления быть идеальной, пользоваться бытовыми сервисами, просить помощи у близких и открыто обсуждать свои потребности с партнёром.
По словам специалиста, главная идея феминизма — дать женщине свободу выбора, а не возлагать на неё обязанность быть «суперженщиной», передает RuNews24.ru.