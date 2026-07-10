Больше никаких засоров: канализационную станцию во Владивостоке оснастили «умными» решётками

Канализационную насосную станцию № 15 модернизировали во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
«Теперь она оборудована современными механизированными грабельными решётками, которые позволят “отлавливать” влажные салфетки, памперсы и другой мусор, который становился причиной поломки насосной системы», — говорится в сообщении.
За первые несколько дней работы новой системы с территории станции было вывезено полтонны влажных салфеток.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Приморья Алексея Першина, автоматизированные решётки позволяют отсекать основной объём мусора ещё до попадания в насосы. Это не только снижает риск аварий, но и продлевает срок службы техники, обеспечивая стабильную работу всей городской канализации.
Специалисты «Примводоканала» вновь призывают горожан: в канализацию можно отправлять только туалетную бумагу. Ватные палочки, бумажные полотенца, средства гигиены и особенно влажные салфетки — всё это должно попадать исключительно в мусорное ведро. Именно эти предметы становятся причиной засоров и поломок оборудования.
Напомним, что только за 2025 год коммунальщики устранили около 9,4 тысячи засоров в системах канализационных насосных станций. В районе Патрокла еженедельно из канализации извлекают до 1,5 тонн подобного мусора. Последствия — остановка насосных станций, подтопления и крупные аварии. На заседании комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока заместитель начальника управления по вопросам ТЭКа Матвей Ювченко представил комплекс мер по предотвращению аварий и повышению надёжности канализационной инфраструктуры.
Также отметим, что в 2027 году начнётся обновление изношенного на 86% коллектора, обслуживающего Ленинский и Первореченский районы. Диаметр труб увеличат с 600−800 мм до 1000 мм, а общий бюджет проекта составит 233,9 млн рублей.