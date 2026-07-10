Больше никаких засоров: канализационную станцию во Владивостоке оснастили «умными» решётками

Напомним, что только за 2025 год коммунальщики устранили около 9,4 тысячи засоров в системах канализационных насосных станций. В районе Патрокла еженедельно из канализации извлекают до 1,5 тонн подобного мусора. Последствия — остановка насосных станций, подтопления и крупные аварии. На заседании комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока заместитель начальника управления по вопросам ТЭКа Матвей Ювченко представил комплекс мер по предотвращению аварий и повышению надёжности канализационной инфраструктуры.