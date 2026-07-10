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В Красноярске на выходных погода будет нежаркой

Температура воздуха в разное время суток будет колебаться от прохладной до умеренно теплой.

В Красноярске в конце этой недели температура воздуха в разное время суток будет колебаться от прохладной до умеренно теплой.

Так, в пятницу днем ожидается +19, +21 °C и без осадков.

В субботу синоптики обещают от +17 до +21 °C, облачность и небольшой дождь.

Воскресенье выдастся солнечным и сухим, воздух после полудня прогреется до +22 °C.

По ночам в этот период температура будет опускаться до +10, +12 °C.

Ветер ожидается северо-восточного направления, от слабого до умеренного. Атмосферное давление — в пределах нормы.

На следующей неделе в Красноярске прогнозируется потепление до +25 °C, но с дождями.

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