В Красноярске на выходных погода будет нежаркой

В Красноярске в конце этой недели температура воздуха в разное время суток будет колебаться от прохладной до умеренно теплой.
Так, в пятницу днем ожидается +19, +21 °C и без осадков.
В субботу синоптики обещают от +17 до +21 °C, облачность и небольшой дождь.
Воскресенье выдастся солнечным и сухим, воздух после полудня прогреется до +22 °C.
По ночам в этот период температура будет опускаться до +10, +12 °C.
Ветер ожидается северо-восточного направления, от слабого до умеренного. Атмосферное давление — в пределах нормы.
На следующей неделе в Красноярске прогнозируется потепление до +25 °C, но с дождями.
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