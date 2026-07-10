Паводки не угрожают поселениям вблизи рек Силинки и Кии в Хабаровском крае

— Основная часть работ проводилась зимой. С помощью спецтехники производилась валка, корчевание и срезание деревьев и кустарников, вывоз мусора и древесного хлама. С помощью экскаватора производилось дноуглубление — за два года подняли в общей сложности более 70 тысяч кубометров грунта. Прибрежная территория рек расчищена от мелколесья на площади более 11 гектаров. Также было произведено формирование прибрежных откосов на площади свыше 6 тысяч квадратных метров, — сообщил глава профильного ведомства Александр Леонтьев.