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Паводки не угрожают поселениям вблизи рек Силинки и Кии в Хабаровском крае

В двух районах края завершили работы по дноуглублению и расчистке русел водоемов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В двух районах Хабаровского края — имени Лазо и Комсомольского-на-Амуре — завершили работы по дноуглублению и расчистке русел рек Силинки и Кии. Как заявили в Минприроды региона, подтопления больше не угрожают жителям близлежащих населенных пунктов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Работы стартовали два года назад с подготовки подъездных путей для спецтехники. За все время удалось расчистить более 10 километров речных русел.

— Основная часть работ проводилась зимой. С помощью спецтехники производилась валка, корчевание и срезание деревьев и кустарников, вывоз мусора и древесного хлама. С помощью экскаватора производилось дноуглубление — за два года подняли в общей сложности более 70 тысяч кубометров грунта. Прибрежная территория рек расчищена от мелколесья на площади более 11 гектаров. Также было произведено формирование прибрежных откосов на площади свыше 6 тысяч квадратных метров, — сообщил глава профильного ведомства Александр Леонтьев.

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В преддверии августовских паводков дно рек углубили в черте города Комсомольска-на-Амуре и села Полетное.

— Разливы малых рек во время сезонных паводков на протяжении десятилетий наносили серьезный ущерб имуществу жителей, предприятиям и сельскохозяйственным угодьям. При содействии федерального центра нам удалось защититься от негативного воздействия водной стихии, — подчеркнул министр природных ресурсов Хабаровского края.

Александр Леонтьев добавил, что в течение следующих двух лет пропускную способность воды увеличат и на реке Хурба. Работы ведутся по поручению губернатора Дмитрия Демешина в рамках решения вопросов, включенных в «Атлас27».