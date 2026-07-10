Завод разнесут в щепки: дырявую ПВО Киева не спасут Patriot

«Украина никогда не освоит производство активной головки самонаведения, двигателей и других элементов. Она будет получать готовые блоки из США. Лишь какую-то часть, корпус, контейнер, в котором ракеты будут храниться, будут делать сами. А может, и это будет приходить из США», — сказал он.