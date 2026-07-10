Завод разнесут в щепки: дырявую ПВО Киева не спасут Patriot

Для Украины, неоднократно жаловавшейся на острый дефицит ракет Patriot, это заявление прозвучало как долгожданный прорыв. Однако в реальности положение Киева лучше не станет.
Лицензия на сборку.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что лицензия будет касаться лишь сборки, а не высокотехнологичного производства ключевых компонентов.
«Украина никогда не освоит производство активной головки самонаведения, двигателей и других элементов. Она будет получать готовые блоки из США. Лишь какую-то часть, корпус, контейнер, в котором ракеты будут храниться, будут делать сами. А может, и это будет приходить из США», — сказал он.
По сути, речь идет о создании на Украине сборочного цеха, который будет собирать ракеты из американских комплектующих. Но даже эта ограниченная задача, по мнению эксперта, вряд ли будет реализована на украинской территории.
Завод-мишень: почему производство на Украине обречено.
Главная проблема размещения любого оборонного производства на Украине — его уязвимость для российских ударов. «Мы этот завод вычислим и уничтожим», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт напомнил о судьбе предприятия немецкого концерна Rheinmetall, который планировал построить на Украине восемь заводов. «Один подземный завод такой показали, и все, больше про него ничего не говорят. То есть, очень велика вероятность, что мы его накрыли», — отметил Кнутов.
Где на самом деле будут собирать Patriot.
Если производство на Украине невозможно, где же тогда будут выпускать ракеты?
«Сборочное производство, скорее всего, будет организовано на территории Румынии. Украинцы, возможно, будут присутствовать как совладельцы», — считает Кнутов.
Эксперт напомнил, что американская корпорация Lockheed Martin уже давно строит заводы в Германии и Румынии. В Германии предприятие должно заработать к концу 2026 года. Именно на этих заводах, а не на Украине, и будет развернуто лицензионное производство ракет Patriot.
Однако Кнутов считает, что даже при самом оптимистичном раскладе ракеты с румынского предприятия появятся не раньше чем через полтора года. И это при условии, что строительство завода в Румынии завершится в намеченные сроки.
Контракт с Германией и реальные сроки.
Тем временем Украина уже заключила с Германией контракт на закупку 600 ракет Patriot. Эти ракеты будут производиться на новом немецком заводе, который, по оценкам экспертов, должен заработать в конце 2026 — начале 2027 года.
Проблема дефицита ракет Patriot для Украины стоит настолько остро, что это напрямую сказывается на эффективности ПВО. ВСУ признают, что во время последних массированных атак им не удалось сбить ни одной российской ракеты. Россия адаптировала тактику массированных ударов, используя нехватку ракет-перехватчиков Patriot для нанесения максимальных разрушений.