Новосибирцам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев

Пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, имеют право на доплату к страховой пенсии, рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
В 2026 году за каждого иждивенца добавляется 3194,90 рубля, при этом учитывается не более трёх человек. К иждивенцам относятся дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, а также дети-инвалиды старше этого возраста, если инвалидность была установлена до 18 лет.
Размер доплаты: за одного — 3194,90 ₽, за двух — 6389,80 ₽, за трёх — 9584,70 ₽. Эта надбавка суммируется с удвоенной фиксированной выплатой для пенсионеров старше 80 лет (сейчас она составляет 9584,69 ₽), а также может сочетаться с надбавкой за уход. Перерасчёт производится автоматически при наличии оснований.