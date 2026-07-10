Новосибирцам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев

В 2026 году за каждого иждивенца добавляется 3194,90 рубля, при этом учитывается не более трёх человек. К иждивенцам относятся дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, а также дети-инвалиды старше этого возраста, если инвалидность была установлена до 18 лет.