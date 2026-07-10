Штрафы для самокатчиков и кикшерингов ввели в Красноярском крае

Теперь пользователям грозят штрафы за неправильную парковку, езду в запрещённых зонах и превышение скорости в местах с ограничениями. Размеры взысканий: от 1 до 2 тысяч рублей за брошенный на тротуаре самокат, от 2 до 4 тысяч за поездку или стоянку в запрещённой зоне, от 1 до 3 тысяч за превышение скорости. За повторные нарушения сумма может достигать 5 тысяч рублей.