Штрафы для самокатчиков и кикшерингов ввели в Красноярском крае

9 июля Законодательное Собрание Красноярского края приняло в окончательном чтении закон об административной ответственности за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Теперь пользователям грозят штрафы за неправильную парковку, езду в запрещённых зонах и превышение скорости в местах с ограничениями. Размеры взысканий: от 1 до 2 тысяч рублей за брошенный на тротуаре самокат, от 2 до 4 тысяч за поездку или стоянку в запрещённой зоне, от 1 до 3 тысяч за превышение скорости. За повторные нарушения сумма может достигать 5 тысяч рублей.
Ответственность ввели и для операторов кикшеринга. Компании обязаны следить за парковками, автоматически снижать скорость в нужных зонах и блокировать самокаты там, где движение запрещено. За нарушения юрлицам грозят штрафы до 100 тысяч рублей, а при повторном — до 150 тысяч.
Ранее в Красноярске уже запустили чат-бот для жалоб на нарушителей. Закон вступит в силу после официального опубликования.