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Пенсионерка из Магадана потеряла 1,8 млн рублей, поверив кибермошенникам

В полицию Магадана обратилась с заявлением 71-летняя женщина, у которой кибермошенники похитили 1,8 млн рублей. Потерпевшей позвонил неизвестный, и представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о подозрительных операциях на ее счетах. Чтобы обезопасить сбережения, он предложил женщине передать их курьеру, находящемуся в Новосибирске. Получив от злоумышленников авиабилеты, пенсионерка прилетела в Новосибирск, отдала деньги посреднику и вернулась.

В полицию Магадана обратилась с заявлением 71-летняя женщина, у которой кибермошенники похитили 1,8 млн рублей. Потерпевшей позвонил неизвестный, и представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о подозрительных операциях на ее счетах. Чтобы обезопасить сбережения, он предложил женщине передать их курьеру, находящемуся в Новосибирске. Получив от злоумышленников авиабилеты, пенсионерка прилетела в Новосибирск, отдала деньги посреднику и вернулась в Магадан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.