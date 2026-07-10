Движение машин через железнодорожный переезд во Владивостоке частично ограничат

В ночь с 10 на 11 июля автомобилистам придется скорректировать свои маршруты. Из-за планового ремонта железнодорожного переезда на станции Океанская проезд машин будет частично ограничен. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Временные неудобства коснутся участка, расположенного по адресу: улица Успенского, 58-А. Специалисты будут работать на путях с 22:00 до 6:00. При этом для автомобилей оперативных и аварийных служб в случае экстренной необходимости организуют специальный технологический проезд.
«Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанный период или использовать альтернативный вариант объезда», — рассказали в Дальневосточной железной дороге.
Сразу после шести утра, как только специалисты полностью завершат все запланированные работы, проезд через переезд возобновится в привычном режиме.