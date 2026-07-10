Движение машин через железнодорожный переезд во Владивостоке частично ограничат

Временные неудобства коснутся участка, расположенного по адресу: улица Успенского, 58-А. Специалисты будут работать на путях с 22:00 до 6:00. При этом для автомобилей оперативных и аварийных служб в случае экстренной необходимости организуют специальный технологический проезд.