Пенсионер из Хабаровска получил 350 тысяч по ложным справкам

На основании поданных документов семью пожилого мужчины признали малоимущей, после чего с ним заключили социальный контракт на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Из бюджета ему перечислили 350 тысяч рублей. Когда обман вскрылся, было возбуждено дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.