Пенсионер из Хабаровска получил 350 тысяч по ложным справкам

В Хабаровске 70-летнего местного жителя будут судить за мошенничество при получении выплат. По версии следствия, мужчина незаконно получил 350 тысяч рублей господдержки на малый бизнес, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По данным надзорного ведомства, в 2023 году хабаровчанин решил начать предпринимательскую деятельность и обратился за государственной социальной помощью. Чтобы получить деньги, он предоставил в центр социальной поддержки ложные сведения о размере своей пенсии и доходах семьи.
На основании поданных документов семью пожилого мужчины признали малоимущей, после чего с ним заключили социальный контракт на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Из бюджета ему перечислили 350 тысяч рублей. Когда обман вскрылся, было возбуждено дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.
Расследованием занимался следственный отдел по Центральному району Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. На днях прокуратура Центрального района утвердила по делу обвинительное заключение — материалы направили в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
Пенсионеру грозит вплоть до шести лет лишения свободы. На его имущество наложили арест для взыскания ущерба.