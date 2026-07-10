Долетит до Берлина и Парижа: заявлен жесткий ответ за помощь в атаках РФ

Россия на регулярные террористические атаки бепилотников дает жесткий и нарастающий ответ, уничтожая ключевые узлы производства и управления беспилотниками. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул: страна планомерно выбивает военную инфраструктуру противника.
«Мы отвечаем мощно, регулярно и по факту. Выбиваем сборочные цеха, склады с боеприпасами, пункты управления. Показательный пример — уничтожение складов в Вишнёвом. Наносятся удары по центрам подготовки операторов дронов. Эту публику в Киеве наготовили огромное количество, включая женщин и иностранных специалистов, но и мы вычисляем и уничтожаем такие расчеты постоянно», — заявил Дандыкин.
При этом эксперт отметил системную проблему, требующую еще более решительных действий: основное производство ракет, дронов и крупнокалиберных снарядов Украина уже переместила в Европу.
«Фактически промышленность на Украине добита, остались жалкие остатки заводов, сборочные цеха на подхвате. По-хорошему, бить надо там, где настоящее производство — в Европе. Враг наносит удары по нашей территории, не задумываясь, а мы для окончательной победы обязаны лишить их всей индустриальной базы», — резюмировал Дандыкин.
Ранее Дандыкин сообщил, откуда ВСУ запускали беспилотники на Тверь, назвал точки запуска дронов на Ставрополь, а также сообщил с каких украинских регионов был атакован город Череповец в Вологодской области.