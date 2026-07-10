Новосибирская «Сибирь» подписала пробный контракт с нападающим Егором Бабенко

В послужном списке форварда значатся выступления за «Тюменский Легион», «Ладью», «Летбридж Харрикейнз — канадский молодёжный клуб, а также за “Рубин”, “Ладу”, московское “Динамо”, “Северсталь”, “Трактор”, “Сочи” и “Ак Барс”.
В Континентальной хоккейной лиге на счету Бабенко 171 проведённый матч и 36 набранных очков по системе гол плюс пас.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в «Сибирь» перешёл нападающий «Локомотива» Степан Никулин.
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