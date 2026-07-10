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Улицы Красноярска превратились в реки после дождя, прокуратура ищет виновных

Вода затопила придомовые территории и дома.

Источник: KrasnoyarskMedia

6 июля за несколько часов на Красноярск обрушилась месячная норма осадков, что привело к масштабному подтоплению. Из-за стремительного подъёма воды в реке Кача оказались затоплены дворы и жилые дома.

Через два дня уровень воды достиг критической отметки в 250 см. Это в пять раз выше нормы. Вода вышла из берегов и затопила придомовые территории и дома.

В связи с инцидентом прокуратура Красноярского края организовала проверку. Надзорное ведомство оценит своевременность действий уполномоченных служб по предупреждению стихии, эффективность мер по ликвидации последствий и организацию помощи пострадавшим жителям.

По итогам проверки, при выявлении нарушений или халатности, будут приняты меры прокурорского реагирования.