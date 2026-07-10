Названы регионы с наибольшим уровнем потребления табака

Отмечается, что самый высокий процент снижения фиксируется в Ненецком автономном округе. На территории региона распространенность снизилась более чем на 70% в сравнении с данными за начало года. В свою очередь, распространенность курения выросла в июне в Амурской области с 10,2% в январе до 19,1% в июне.