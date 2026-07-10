Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напротив омского стадиона «Юность» продают «историческую» гостиницу

Озвучены условия продажи омской гостиницы возле стадиона «Юность».

Источник: SuperOmsk.ru

В июле 2026 года на специализированных площадках появилось объявление о продаже мини-отеля, расположенного на улице 9-я линия, буквально напротив стадиона «Юность» и неподалеку от парка им. 30 лет ВЛКСМ. Озвучено, что объект представляет собой отдельно стоящее здание площадью порядка 350 квадратных метров, в котором размещается 10 гостиничных номеров.

«СОСТОЯНИЕ: гостиница действующая, все системы здания в хорошем техническом состоянии, номера укомплектованы, в помещениях сделан хороший ремонт. Каждый номер укомплектован мебелью, всей необходимой техникой», — приводится в объявлении.

Уточняется также, что здание — трехэтажное строение, возведенное в начале 1960-х, оснащено всеми необходимыми коммуникациями: центральным отоплением, холодной и горячей (от бойлера) водой, отлажена канализация и кондиционирование номеров.

Расстаться с гостиничным бизнесом владелец готов за 17 миллионов рублей. Причина продажи не называется.