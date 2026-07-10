Напротив омского стадиона «Юность» продают «историческую» гостиницу

В июле 2026 года на специализированных площадках появилось объявление о продаже мини-отеля, расположенного на улице 9-я линия, буквально напротив стадиона «Юность» и неподалеку от парка им. 30 лет ВЛКСМ. Озвучено, что объект представляет собой отдельно стоящее здание площадью порядка 350 квадратных метров, в котором размещается 10 гостиничных номеров.