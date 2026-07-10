В Комсомольске-на-Амуре в жилом доме горели кухня и прихожая, из подъезда спасли двоих человек

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, одно из самых серьёзных возгораний произошло в Комсомольске-на-Амуре на улице Советской. В однокомнатной квартире на первом этаже загорелись кухня и прихожая на площади десять квадратных метров. Огнеборцы с помощью индивидуальных спасательных устройств вывели из подъезда двоих человек. Пострадавших нет, пожар ликвидировали за 50 минут. Причины устанавливаются.