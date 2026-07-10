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В Комсомольске-на-Амуре в жилом доме горели кухня и прихожая, из подъезда спасли двоих человек

В Хабаровском крае действует особый противопожарный режим в восьми районах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на 11 техногенных пожаров, два из которых случились в жилье. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, одно из самых серьёзных возгораний произошло в Комсомольске-на-Амуре на улице Советской. В однокомнатной квартире на первом этаже загорелись кухня и прихожая на площади десять квадратных метров. Огнеборцы с помощью индивидуальных спасательных устройств вывели из подъезда двоих человек. Пострадавших нет, пожар ликвидировали за 50 минут. Причины устанавливаются.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории восьми муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского и Николаевского районов. В лесах края сохраняется II-V класс пожарной опасности. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались один раз, для аварийно-спасательных работ — также один раз. На туристических маршрутах зарегистрировано восемь групп — 87 человек, из них 34 ребёнка.

Сегодня в Хабаровске переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный 8−13 метров в секунду, температура плюс 27−29 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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