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Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля 2026 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля 2026 года.

Сегодня у Овнов отличный день для наведения порядка в доме или разбора старых вещей в шкафах. Вы можете обнаружить забытые предметы, которые снова станут полезными. На работе старайтесь не провоцировать конфликты — лучше сосредоточьтесь на своих задачах и избегайте споров с начальством. Вечером отправляйтесь в кино или пригласите друзей в гости — живое общение поднимет вам настроение.

Тельцам стоит уделить внимание своему здоровью. Если вы давно собирались сдать анализы или записаться на прием к врачу, сейчас самое подходящее время. На кухне лучше готовить привычные блюда, избегая экспериментов с новыми рецептами. Не забудьте проверить срок годности продуктов в холодильнике — там может оказаться еда, которую пора выбросить.

Сегодня у Близнецов удачный день для звонков и переписки. Позвоните родственникам, назначьте встречи и решите вопросы с документами. На работе вам будет легко справляться с задачами, связанными с бумагами и отчетами. Если у вас есть незавершенные дела с госорганами, постарайтесь продвинуть их вперед. Вечером лучше отдохнуть от экрана телефона.

Домашние дела у Раков 10 июля потребуют внимания. Возможно, что-то протекает, сломалось или просто нуждается в ремонте. Найдите время для общения с семьей: выслушайте проблемы детей или поговорите с родителями — им это важно. Хороший день, чтобы наконец разобрать полку с крупами и проверить запасы в кладовке.

На работе Львам могут предложить помочь коллегам — не отказывайтесь, это повысит авторитет. Если хотите обновить свой стиль, посетите парикмахера или купите недорогой аксессуар. Будьте внимательны на дороге: возможны мелкие неприятности. Позвоните другу, с которым давно не общались, — он будет рад вашему вниманию.

Рабочий день у Дев будет насыщенным, но с делами удастся справиться благодаря способности к систематизации. Возможно, кто-то попросит вас проверить работу коллеги — соглашайтесь, вы сможете выявить ошибки, которые никто не заметил. В личных отношениях старайтесь не заострять внимание на мелочах, чтобы избежать конфликтов из-за пустяков.

У Весов 10 июля — отличный день для визита в торговый центр, чтобы приобрести необходимые вещи или обновить гардероб. В отношениях с партнером все будет хорошо, если вы не будете слишком эгоистичны — проявляйте уступчивость. На работе избегайте обсуждений коллег за их спиной, так как это может быстро дойти до них.

Скорпионам в этот день придется сказать правду, даже если она неприятная. Сделайте это, и вам станет легче — в итоге собеседник оценит вашу откровенность. Хороший день для того, чтобы разобраться со старыми долгами или напомнить кому-то о возврате средств. Будьте внимательны на дороге и не отвлекайтесь на телефон.

Если Стрельцы давно планировали поездку в другой город или на природу, сейчас удачный момент для короткого путешествия. На работе возьмитесь за новую задачу, даже если она кажется сложной: вы справитесь быстрее, чем другие. Этот день подходит для обучения: найдите бесплатный вебинар или видеоурок по вашей профессии.

Сегодня у Козерогов может возникнуть приятный момент на работе: кто-то из руководства обратит на вас внимание. Семья может попросить вас помочь с ремонтом или перестановкой — выделите час. Пересмотрите свои расходы за неделю: возможно, вы тратите больше на кофе, чем предполагали.

У Водолеев отличное время для того, чтобы навестить друзей или устроить небольшую вечеринку с настольными играми. На работе вам поступит неожиданное предложение — не спешите с ответом, потратьте несколько часов на размышления и проконсультируйтесь с кем-нибудь.

В магазине Рыб могут обмануть со сдачей или неправильно взвесить товар — будьте внимательны и считайте деньги. На работе постарайтесь мирно разрешить мелкие споры с коллегами, избегая криков. Хороший день для уборки в ванной и на кухне. Вечером приготовьте что-то простое, включите любимый сериал и расслабьтесь, передает «ЯСИА».