Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля

У Весов 10 июля — отличный день для визита в торговый центр, чтобы приобрести необходимые вещи или обновить гардероб. В отношениях с партнером все будет хорошо, если вы не будете слишком эгоистичны — проявляйте уступчивость. На работе избегайте обсуждений коллег за их спиной, так как это может быстро дойти до них.