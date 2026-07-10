В хабаровском онкоцентре начали делать эндоскопические операции

В Краевом клиническом центре онкологии теперь будут делать эндоскопические операции. Впервые на Дальнем Востоке внедряется новый малотравматичный метод помощи пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Теперь пациенты будут получать помощь быстрее, а восстанавливаться легче, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уже с 1 июля здесь начали проводить первые вмешательства. Врачи выполняют цистоскопию, стентирование мочеточников, а также трансуретральную резекцию опухолей мочевого пузыря и предстательной железы.
— Новая манипуляционная позволяет нам выполнять все малоинвазивные вмешательства урологического профиля непосредственно в отделении. Благодаря современному оборудованию, подготовке специалистов и правильно организованным потокам пациентов мы можем быстрее ставить точные диагнозы, проводить органосохраняющие операции, сокращать очереди и время восстановления пациентов, — подчеркнул главный врач центра Алексей Веселов.
Ежегодно в онкоурологическом отделении хирургическое лечение проходят около 850 человек, а всего за помощью обращается более тысячи пациентов. Примерно треть из них нуждаются в диагностике и лечении с использованием эндоскопического оборудования.
— Малоинвазивные операции — это современный стандарт в онкоурологии. Теперь спектр вмешательств стал шире, мы — мобильнее и можем выполнять операции без задержек. Для пациентов это означает, что помощь приходит быстрее, а восстановление после таких вмешательств проходит гораздо легче, — отметил заведующий онкоурологическим отделением Виктор Покорский.
За последний год в онкологическом центре появились семь новых эндоскопических стоек — они выводят изображение на экран в высоком качестве, позволяя хирургам работать с ювелирной точностью.
Также врачи начали использовать портативные датчики для поиска мельчайших очагов опухолей прямо во время операции. Кроме того, в полтора раза выросло количество квот на высокотехнологичную медицинскую помощь — с 600 до почти 1 300 случаев.
Общая стоимость проекта — порядка 60 млн рублей, только одна эндоскопическая стойка стоит 25 млн рублей. Эти средства выделили краю по федеральной программе, еще около пяти миллионов направили на электрохирургические аппараты — их закупили за счет средств, заработанных центром на оказании высокотехнологичной помощи.
— Мы постоянно работаем над тем, чтобы здравоохранение в крае становилось доступнее и современнее. Новая операционная -это возможность для врачей работать с максимальной точностью, а для пациентов — получать помощь быстро и с минимальными рисками, — резюмировал министр здравоохранения края Станислав Мальцев.