В хабаровском онкоцентре начали делать эндоскопические операции

— Мы постоянно работаем над тем, чтобы здравоохранение в крае становилось доступнее и современнее. Новая операционная -это возможность для врачей работать с максимальной точностью, а для пациентов — получать помощь быстро и с минимальными рисками, — резюмировал министр здравоохранения края Станислав Мальцев.