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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 9 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска загорелась кабина грузового автомобиля.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска загорелась кабина грузового автомобиля.

Огонь потушили на площади 5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В Дудинке из-за неосторожного обращения с огнем загорелось нежилое строение. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В районе поселка Подтесово в Енисейском округе спасатели подняли из Енисея тело мужчины и передали его полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.