За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 9 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска загорелась кабина грузового автомобиля.
Огонь потушили на площади 5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
В Дудинке из-за неосторожного обращения с огнем загорелось нежилое строение. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
В районе поселка Подтесово в Енисейском округе спасатели подняли из Енисея тело мужчины и передали его полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.