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Синоптик Позднякова: на следующей неделе в Москве ожидается похолодание

Синоптик Татьяна Позднякова в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщила, что предстоящие выходные будут теплыми, но дождливыми.

Источник: Аргументы и факты

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщила, что после очередного витка потепления в Москву придет легкое похолодание.

Специалист отметила, что в выходные температура воздуха днем прогреется до +24…+26 градусов, однако ожидаются дожди.

«После выходных мы окажемся в тыловой части циклона, поэтому температура воздуха начнет понижаться. В основном это будет происходить за счет дневных значений. Ветер сменит направление на северо-восточное, поэтому порциями будет поступать менее теплый воздух. На следующей неделе преобладающей температурой ночью будет +13…+18 градусов, а днем — +20…+25», — отметила Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что эти значения ниже нормы примерно на пару градусов.

«Такие колебания волн тепла и холода были в июне и продолжатся в июле. Есть надежда, что после 14 числа атмосфера будет более устойчивой, будет меньше дождей или вообще погода будет без существенных осадков», — добавила эксперт.

Ранее жителей Гуама предупредили о приближении супертайфуна.