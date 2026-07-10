Онколог Черемушкин сказал о перспективах при раке желудка, как у Лерчек

«Мы не можем ничего гарантировать, потому что биологически есть механизм, когда клетка замирает, капсулируется в окружающих её тканях, и она себя никак не проявляет до поры до времени. Этим опухоль опасна и коварна. Врачи прекрасно понимают, что нет никаких гарантий, что нужно ждать и контролировать постоянно ситуацию. Болезнь может вернуться не только в стандартные 5 лет, которые человек находится на диспансерном наблюдении после завершения лечения. Она может вернуться и через 15−20 лет, особенно когда происходят какие-то стрессовые факторы для организма», — уточнил врач.