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Онколог Черемушкин сказал о перспективах при раке желудка, как у Лерчек

Блогер Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии. В своем блоге ее жених Луис Сквиччиарини сообщил, что знаменитость тяжело переносит лечение. О перспективах блогера в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал онколог Евгений Черемушкин.

Источник: Аргументы и факты

Жених блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини в своем блоге сообщил, что она тяжело переносит лечение. В начале июля она прошла восьмой курс химиотерапии, после которого жаловалась на боли в животе.

В эксклюзивном комментарии aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин дал прогноз при таком диагнозе, как у Лерчек.

«Если мы вообще говорим о злокачественной опухоли, то стратегически у нас нет понятия выздоровления. Есть понятие “отсутствие признаков болезни”, определяемых на определенном уровне клинически или другими методами», — объяснил он.

По словам онколога, рак коварен тем, что если он был, то может вернуться в любой момент.

«Мы не можем ничего гарантировать, потому что биологически есть механизм, когда клетка замирает, капсулируется в окружающих её тканях, и она себя никак не проявляет до поры до времени. Этим опухоль опасна и коварна. Врачи прекрасно понимают, что нет никаких гарантий, что нужно ждать и контролировать постоянно ситуацию. Болезнь может вернуться не только в стандартные 5 лет, которые человек находится на диспансерном наблюдении после завершения лечения. Она может вернуться и через 15−20 лет, особенно когда происходят какие-то стрессовые факторы для организма», — уточнил врач.

Ранее врач Черемушкин объяснил, почему публика не верит в диагноз Лерчек из-за ее активности. Он подчеркнул, что по стандартным представлениям человек при раке желудка четвертой стадии лежит в постели исхудавший. Однако, по словам эксперта, если человек получает адекватную терапию и хорошее вспомогательное лечение, он вполне может сохранить активность.

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