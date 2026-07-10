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Ветеринар рассказал, как спасти животных от аномальной жары

Животные страдают от аномальной жары не меньше людей: им становиться трудно пить воду, а ветеринарам проводить осмотры и поставить необходимые прививки. Специалист Алексей Ковалёв рассказал МК, какие меры обязательны для защиты крупного рогатого скота и птицы.

Животные страдают от аномальной жары не меньше людей: им становиться трудно пить воду, а ветеринарам проводить осмотры и поставить необходимые прививки. Специалист Алексей Ковалёв рассказал МК, какие меры обязательны для защиты крупного рогатого скота и птицы.

«Это система вентилирования, система водопоения. Должна быть не просто вода, а чистая вода в поилках», — подчёркивает ветеринар.

По его словам, грязная поилка может стать смертельной. Когда на улице становиться очень жарко, вода в поилке начинает неприятно пахнуть и из-за этого животное может испытывать жажду и не пить грязную воду.

Собеседник издания добавляет, что на современных фермах, помимо частой замены воды в поилке, используют кросс‑вентиляцию. Также в загонах могут устанавливать специальные системы охлаждения.

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