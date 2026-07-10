Лишённый прав хабаровчанин купил поддельное удостоверение и попался ГАИ

В Хабаровске сотрудники ДПС остановили автомобиль и нашли у водителя поддельное удостоверение. За рулём был 40-летний житель посёлка Берёзовка, которого ранее уже лишали прав, сообщает hab.aif.ru.
Машину остановили для проверки сотрудники отдельного батальона ДПС городской Госавтоинспекции. Водитель предъявил права, но инспекторы заподозрили, что документ ненастоящий, и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Проверка подтвердила подозрения: способ печати и бланк не соответствовали защитному комплексу водительских удостоверений, которые выпускаются в России.
По данным полиции, мужчина работал мастером по ремонту котельного оборудования и ранее уже был судим, в том числе за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Он рассказал, что купил поддельные права у неизвестных после рекламы в интернете, потому что сам был лишён права управления за пьяную езду.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — использование заведомо поддельного удостоверения. Санкция статьи предусматривает наказание до одного года лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.