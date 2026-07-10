Лишённый прав хабаровчанин купил поддельное удостоверение и попался ГАИ

По данным полиции, мужчина работал мастером по ремонту котельного оборудования и ранее уже был судим, в том числе за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Он рассказал, что купил поддельные права у неизвестных после рекламы в интернете, потому что сам был лишён права управления за пьяную езду.