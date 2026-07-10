В Омске автомобилистам напомнили о лимите 60 литров бензина в канистре

В России частным автомобилистам разрешено перевозить бензин в багажнике автомобиля, однако действуют ограничения по объёму и требованиям к ёмкостям. Правила установлены Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), которое применяется в стране с 1994 года.
Согласно требованиям, в одном автомобиле можно перевозить до 240 литров легковоспламеняющейся жидкости. При этом объём одной многоразовой канистры не должен превышать 60 литров. Топливо, находящееся в штатном баке автомобиля, в этот расчёт не входит.
Для перевозки подходят только специальные ёмкости — стальные, алюминиевые или пластиковые канистры с необходимой маркировкой. Использовать стеклянную тару или обычный несертифицированный пластик запрещено. На автозаправочных станциях также не должны отпускать бензин в неподходящие ёмкости.
Перед перевозкой канистры должны быть исправными, без повреждений, а крышки — плотно закрываться и иметь целые прокладки. Заполнять ёмкость полностью нельзя: её рекомендуют заполнять максимум на 95% объёма, чтобы оставить место для расширения топлива при нагреве.
За нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ. Водителю может грозить штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления транспортом на срок от четырёх до шести месяцев.
Кроме того, существуют дополнительные ограничения на ввоз топлива в канистрах через границы некоторых стран. Специалисты также напоминают, что хранить бензин длительное время в закрытом багажнике опасно: при высокой температуре топливо выделяет пары, которые при определённых условиях могут образовать взрывоопасную смесь.