В Омске автомобилистам напомнили о лимите 60 литров бензина в канистре

Кроме того, существуют дополнительные ограничения на ввоз топлива в канистрах через границы некоторых стран. Специалисты также напоминают, что хранить бензин длительное время в закрытом багажнике опасно: при высокой температуре топливо выделяет пары, которые при определённых условиях могут образовать взрывоопасную смесь.