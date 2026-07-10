Расплата за танкеры и НПЗ: уничтожены все АЗС от Сум до Харькова

«Подразделения, работающие “Геранями”, системно переключились на поражение АЗС в прифронтовой зоне и на глубину. Противник сам отчитывается, что, к примеру, на маршруте от Сум до Харькова нет ни одной “живой” заправки… На Украине и так уже никаких нефтеперерабатывающих заводов не осталось, поэтому какие цели остались — те и поражаем сейчас, — сказал Суконкин. — Видимо, зеркалим их удары по нашей инфраструктуре».