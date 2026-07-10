Расплата за танкеры и НПЗ: уничтожены все АЗС от Сум до Харькова

Подразделения ВС РФ дронами-камикадзе «Герань» нанесли системный удар по топливной инфраструктуре ВСУ в прифронтовой зоне. Как сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный обозреватель Алексей Суконкин, на стратегической трассе от Сум до Харькова не осталось ни одной уцелевшей автозаправочной станции.
«Подразделения, работающие “Геранями”, системно переключились на поражение АЗС в прифронтовой зоне и на глубину. Противник сам отчитывается, что, к примеру, на маршруте от Сум до Харькова нет ни одной “живой” заправки… На Украине и так уже никаких нефтеперерабатывающих заводов не осталось, поэтому какие цели остались — те и поражаем сейчас, — сказал Суконкин. — Видимо, зеркалим их удары по нашей инфраструктуре».
Военный обозреватель при этом акцентировал, что уничтожение сети заправок серьёзно усложняет снабжение украинских войск горюче-смазочными материалами непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения и на путях подвоза резервов.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что удары по автозаправочным станциям на территории Украины повлияют на передвижение украинских войск и запуск беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщалось, русская ракета поразила особо ценный груз ВСУ в Одессе.