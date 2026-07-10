Суд запретил промышленный лов рыбы в Малом Море на Байкале

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 20 лет назад пассажирский самолет Airbus А-310 рейса Москва — Иркутск при посадке выкатился за пределы полосы, снес бетонное ограждение аэропорта, врезался в гаражи, стоящие за взлеткой, и загорелся. Выжили только 78 человек из 203. Мы узнали, как сложились судьбы некоторых из них.