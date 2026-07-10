Суд запретил промышленный лов рыбы в Малом Море на Байкале

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выяснила, что в проливе Малое Море на Байкале несколько лет незаконно ловили рыбу. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— Еще в ноябре 2019 года коммерческой организации выдали договор на промышленное рыболовство на участке площадью больше тысячи гектаров. Позже выяснилось, что этот участок накладывается на территорию Прибайкальского национального парка, где промышленный лов запрещен, — пояснили в прокуратуре.
Правоохранители обратились в суд, и 1 июля 2026 года договор был признан недействительным. После вступления решения в силу прокуратура проследит за его исполнением.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 20 лет назад пассажирский самолет Airbus А-310 рейса Москва — Иркутск при посадке выкатился за пределы полосы, снес бетонное ограждение аэропорта, врезался в гаражи, стоящие за взлеткой, и загорелся. Выжили только 78 человек из 203. Мы узнали, как сложились судьбы некоторых из них.