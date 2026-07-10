В Ванино начнется ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В этом году в Ванино планируется привести в порядок улицу Цыганкова, где расположены жилые дома и школа. По этой улице ходят автобусы и осуществляется подвоз топлива к местной котельной. Дорога — в плохом состоянии, и жители Ванино давно просили ее отремонтировать. Протяженность улицы — почти 1 километр. Подрядчик уже определен, а в ближайшее время начнется ремонт этого объекта. На эти цели выделено свыше 139 млн рублей, их которых более 105 млн рублей — средства федерального бюджета. Также специалисты МУП «Янтарь ДВ» заменят на улице Цыганкова все сети водоснабжения и водоотведения. Причем сперва будут закончены работы на сетях, и только после этого дорожники уложат новый асфальт на проезжей части.