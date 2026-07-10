В Красноярском крае школьники смогут бесплатно получить рабочие специальности

Сегодня в ходе заседания сессии депутаты Законодательного собрания края в двух чтениях приняли поправки в закон «Об образовании в Красноярском крае». Таким образом региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным. С января 2026 года для школьников, не сумевших сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА) после 9-го класса, стало доступно бесплатное получение рабочих профессий. Ранее в подобных обстоятельствах у молодых людей был выбор лишь между повторным обучением в том же классе или переходом на семейное образование для подготовки к пересдаче. Теперь же выпускники, не прошедшие итоговую проверку знаний, смогут освоить востребованную специальность. Как сообщила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина, согласно новому краевому закону, региональное правительство получит право оказывать государственную поддержку выпускникам, не сдавшим ГИА после 9-го класса. Список профессий и учебных заведений, где можно будет пройти подготовку, утвердит министерство образования Красноярского края. В настоящее время решается, какие именно организации станут площадками для обучения. Как сообщили в краевом минобре, в прошлом году неудовлетворительные результаты по ГИА-9 получили свыше 900 человек. Ключевым моментом является то, что школьники смогут одновременно осваивать рабочую специальность и готовиться к пересдаче экзаменов.